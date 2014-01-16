Lokma Tatlısı

Hamur için, derin bir kaba un, maya, tuz, şeker ve zeytinyağını koyup, ılık su ile çok yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp ılık bir yerde kabarmaya bırakın. Kabarınca yeniden karıştırın.Şurubu hazırlamak için bir tencereye su, şeker ve limon suyunu birlikte koyup karıştırın ve kaynamaya bırakın. Köpükler oluştuktan sonra 10 dakika kaynatıp altını kapatın. Kenarda soğumaya bırakın.

Hamur için derin bir kaba un, maya, şeker ve tuzu koyun. Ilık suyu ekleyip çok yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp ılık bir yerde kabarmaya bırakın. Kabarınca bir kez daha karıştırın.

Ayçiçek yağını derin bir kızartma tenceresine koyup kızdırın. Hamurdan avuç dolusu bir parça alıp baş parmak ve işaret parmağı arasında sıkın. Fındıktan daha büyük lokmalar kopartıp yağa atın. Tencere lokmalarla dolunca sürekli karıştırarak kızartın. Kenarda bekleyen soğuk şuruba atın. Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi uygulayın. 10-15 dakika bekletip ılık olarak servis yapın. Dilerseniz üzerine iri kıyılmış Antep fıstığı serpebilirsiniz.