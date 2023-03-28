Güllaç Şöbiyet
Ramazan ayının güzelliklerinden güllaç bu sefer şerbetli tatlıların en sevilenlerinden şöbiyetle birleşiyor. Baklavadan daha hafif bir hale gelen bu güllaç şöbiyet tarifini denemeyi unutmayın.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Şerbet için toz şeker ve suyu bir tencereye alıp kaynatın. Kaynayınca limon suyunu ekleyin ve 10-12 dakika daha kaynatmaya devam edin.
-
2
İç harç için süt, şeker, mısır nişastası, irmik, un ve vanilyayı bir tencerede sürekli karıştırarak pişirin. Muhallebiden daha yoğun bir kıvam elde edene kadar çırpma teliyle çırparak pişirmeye devam edin.
-
3
Ocaktan alıp soğuması için 1-2 saat dinlenmeye bırakın. Güllaç yapraklarını ortadan ikiye bölün ve sıcak sütle hafif ıslatın.
-
4
Islanan güllaç yapraklarının dış kısmını düzgünce içe katlayın ve yağlayın. Yağlanan yaprakların üzerine bir tatlı kaşığı irmikli harçtan ve bir tutam da Antep fıstığından koyarak muska şeklinde sarın.
-
5
Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırından alıp sıcak tatlıyı ılık şerbete atın. 2 dakika sonra alıp servis tabağına yerleştirin. Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
- Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
- 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar