Güllaç Şöbiyet
Küçük büyük herkesin sevdiği, geleneksel lezzet olan güllacı bu tarifiyle de çok seveceksiniz. Klasik bir talı olan şöbiyet ile birleştirilmiş lezzetiyle güllaç şöbiyet tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Şerbet için toz şeker ve suyu bir tencereye alıp kaynatın. Kaynayınca limon suyunu ekleyin ve 10-12 dakika daha kaynatmaya devam edin. İç harç için süt, şeker, mısır nişastası, irmik, un ve vanilyayı bir tencerede sürekli karıştırarak pişirin.
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2
Muhallebiden daha yoğun bir kıvam elde edene kadar çırpma teliyle çırparak pişirmeye devam edin. Ocaktan alıp soğuması için 1-2 saat dinlenmeye bırakın.
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3
Güllaç yapraklarını ortadan ikiye bölün ve sıcak sütle hafif ıslatın. Islanan güllaç yapraklarının dış kısmını düzgünce içe katlayın ve yağlayın.
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4
Yağlanan yaprakların üzerine bir tatlı kaşığı irmikli harçtan ve bir tutam da Antep fıstığından koyarak muska şeklinde sarın.
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5
Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırından alıp sıcak tatlıyı ılık şerbete atın.
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6
2 dakika sonra alıp servis tabağına yerleştirin. Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.
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