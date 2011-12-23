Badem Tatlısı
Fıstık ve bademlerin buluştuğu, hafif şerbetli bu tatlı, çay saatlerinizi taçlandıracak.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yumurtaların sarılarını ve aklarını ayırıp iki farklı kaba alın. Akların içine tuz ilave edip kar gibi oluncaya kadar mikserle çırpın. Un ve toz bademi iyice harmanlayıp yumurta sarılarıyla karıştırın. Kar haline getirdiğiniz yumurta aklarından iki yemek kaşığı ilave edip, karıştırın. Kalan kısmını da azar azar karıştırarak hamura yedirin.
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2
Tahin, pekmez ve eritilmiş soğuk tereyağını da ekleyin. 25x25 cm'lik bir fırın tepsisini yağlayıp, hazırladığınız hamuru içine dökün. File bademleri üzerine serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin.
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3
Bu arada su ve toz şekeri bir tencerede karıştırın. Ocağa oturtup kaynattıktan sonra limon suyunu ekleyin. 2-3 dakika daha kaynatıp, ocaktan alın. Soğumaya bırakın. Fırından aldığınız sıcak tatlının üzerine soğuk şerbet dökün. Tatlı şerbetini çekince antep fıstığı ve dondurma ile servis yapın.
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