Badem Tatlısı

Yumurtaların sarılarını ve aklarını ayırıp iki farklı kaba alın. Akların içine tuz ilave edip kar gibi oluncaya kadar mikserle çırpın. Un ve toz bademi iyice harmanlayıp yumurta sarılarıyla karıştırın. Kar haline getirdiğiniz yumurta aklarından iki yemek kaşığı ilave edip, karıştırın. Kalan kısmını da azar azar karıştırarak hamura yedirin.