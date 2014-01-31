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Öğünler Sandviç Ton balıklı sandviç

Ton Balıklı Sandviç

Ton Balıklı Sandviç
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Ton balıklı sandviç, hızlı ve doyurucu bir öğün arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Yumuşak ekmek dilimlerinin arasında yer alan ton balığı, zengin proteini ve hafif tadıyla öne çıkar.

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