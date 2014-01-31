Ton Balıklı Sandviç
Ton balıklı sandviç, hızlı ve doyurucu bir öğün arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Yumuşak ekmek dilimlerinin arasında yer alan ton balığı, zengin proteini ve hafif tadıyla öne çıkar.
Malzemeler
Yapılışı
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Sandviç ekmeğinin bir bölümüne marulları yerleştirin. Üzerine ton balıklarını koyun. Ekmeğin diğer tarafına dilimlenmiş domatesleri, doğranmış kornişon turşuları ve halka soğanları yerleştirin. Son olarak maydanozları serpiştirip sandviçi kapatın. Servis yapın.
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