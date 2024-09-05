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Öğünler Salata Taze patates salatası

Taze Patates Salatası

Taze Patates Salatası
KOLAY

Taze patatesler ile yaptığımız taze patates salatası sağlıklı ve lezzetli bir tarif

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

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