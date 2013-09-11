Taratorlu Karnabahar Salatası
Hem aperitif hem de ana yemeklerin yanında harika bir seçenek!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Karnabaharı çiçeklerine ayırıp bol suda haşlayın. Tarator için ceviz içini blendırdan geçirip incecik kıyın. Islatılmış ekmek içine, zeytinyağı, limon suyu, dövülmüş sarımsak ve tuz ekleyip tekrar blendırdan geçirin. Mayonezi ekleyip karıştırın.
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2
Taratoru servis tabağına yayın. Haşladığınız karnabaharları taratorun üzerine yerleştirin. Karnabaharların üzerini ince kıyılmış kırmızı lahana ile süsleyip servis yapın.
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