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Taratorlu Karnabahar Salatası

Taratorlu Karnabahar Salatası
ORTA

Hem aperitif hem de ana yemeklerin yanında harika bir seçenek!

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Muz ile Işıldayan Tarifler
  • Yeni Yılın İlk Kahvaltı Tabakları
  • Muhteşem Ana Yemekler
ve Daha Fazlası ...

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MÜJGAN YURTSEVEN