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Öğünler Salata Rezeneli keçi peyniri salatası

Rezeneli Keçi Peyniri Salatası

Rezeneli Keçi Peyniri Salatası
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Roka yapraklarını ve rezeneyi elinizle koparıp, tuz ilave edip karıştırın ve salata kabına alın.
  • 2
    Üzerine zeytinyağı gezdirin. Dolmalık fıstığı soteleyip, kiraz domateslerle birlikte salataya ekleyin. Kereviz saplarını haşlayıp, balsamik sirke ve ince kıyılmış dereotu ile karıştırın.
  • 3
    Salatanın ortasına kerevizli malzemeyi yerleştirin. Üzerine rendelenmiş keçi peyniri serpip servis yapın.

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