Rezeneli Keçi Peyniri Salatası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Roka yapraklarını ve rezeneyi elinizle koparıp, tuz ilave edip karıştırın ve salata kabına alın.
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2
Üzerine zeytinyağı gezdirin. Dolmalık fıstığı soteleyip, kiraz domateslerle birlikte salataya ekleyin. Kereviz saplarını haşlayıp, balsamik sirke ve ince kıyılmış dereotu ile karıştırın.
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3
Salatanın ortasına kerevizli malzemeyi yerleştirin. Üzerine rendelenmiş keçi peyniri serpip servis yapın.
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