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Öğünler Salata Revan salatası

Revan Salatası

Revan Salatası
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Domateslerin ve salatalıkların kabuklarını soyup jülyen doğradıktan sonra servis tabağına alın.
  • 2
    Üzerine ince kıyılmış sivri biber, maydanoz, ceviz içi ve pul biber ekleyip harmanlayın.
  • 3
    Tuzunu ayarlayın. Üzerine zeytinyağı ve nar ekşisini gezdirip servis yapın.

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