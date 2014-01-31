Lahana Salatası

Lahanayı ince ince doğrayın. Bir kabın içinde 2 çorba kaşığı elma sirkesi ve 3 çay kaşığı tuz ile ovun. 2-3 dakika bekletip bol suyla yıkayın. Süzgeçte bekleterek suyunun iyice süzülmesini sağlayın. Başka bir kabın içinde tuz, balsamik sirke, 3 çorba kaşığı nar ekşisi, limon suyu, zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı hardalı karıştırın. Servis tabağına aldığınız lahananın üzerine bu karışımı gezdirip servis yapın.