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Lahana Salatası

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Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Lahanayı ince ince doğrayın. Bir kabın içinde 2 çorba kaşığı elma sirkesi ve 3 çay kaşığı tuz ile ovun. 2-3 dakika bekletip bol suyla yıkayın. Süzgeçte bekleterek suyunun iyice süzülmesini sağlayın. Başka bir kabın içinde tuz, balsamik sirke, 3 çorba kaşığı nar ekşisi, limon suyu, zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı hardalı karıştırın. Servis tabağına aldığınız lahananın üzerine bu karışımı gezdirip servis yapın.

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