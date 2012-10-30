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Karışık Salata

ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Bütün yeşillikleri ayrı kaplardaki sirkeli suda 15 dakika bekletin. Sudan geçirip, suyunu iyice süzdürün. Kağıt havlu ile kuruladıktan sonra elinizle iri parçalara ayırın ve geniş bir kaba alın. Karıştırıp sonra servis kabına boşaltın. Üzerine ortadan ikiye kesilmiş kiraz domatesleri yerleştirin ve tulum peynirini serpin. Ayrı bir kapta zeytinyağı, balzamik sirke, nar ekşisi, limon suyu ve tuzu karıştırın. Salatanın üzerine gezdirerek servis yapın.

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