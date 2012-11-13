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Domates Salatası

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Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kiraz domatesleri ikiye bölün. Diğer domateslerin kabuklarını soyup dilimleyin. Salatalık ve soğanı temizleyin. Daha sonra salatalığı halka, soğanı piyazlık doğrayın. Doğranmış sebzeleri servis tabağına alın. Üzerine beyaz peynir, ince kıyılmış maydanoz, limon suyu, zeytinyağı ve tuz ilave edip harmanlayın. Reyhan yaprakları ile süsleyerek servis yapın.

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