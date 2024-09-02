Bahar Salatası
Taze meyve ve sebzelerle ferah bir lezzet sağlayan keçi peynirli bahar salatası tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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Izgara patates dilimlerini tabaklara alıp üzerlerine lor peyniri ve ahududuları paylaştırın. Yanlarına semizotu, ceviz ve salatalık dilimlerini koyun. Taze reyhan tomurcukları serpiştirin. Bal ve zeytinyağı gezdirip servis edin.
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