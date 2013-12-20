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Öğünler Salata Acılı soğan salata

Acılı Soğan Salata

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Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    İnce kıyılmış soğanları derin bir kaba alın. 1 çay kaşığı tuz ve sumak ile iyice ovun. Kıyılmış maydanozu ve kabuklarını temizleyip küçük doğranmış domatesleri ekleyin. Pul biberi, 1 çay kaşığı tuzu, zeytinyağını, nar ekşisini ve limon suyunu ilave ederek iyice karıştırın. Salata kasesine alıp, servis yapın.

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