Acılı Soğan Salata
Malzemeler
Yapılışı
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İnce kıyılmış soğanları derin bir kaba alın. 1 çay kaşığı tuz ve sumak ile iyice ovun. Kıyılmış maydanozu ve kabuklarını temizleyip küçük doğranmış domatesleri ekleyin. Pul biberi, 1 çay kaşığı tuzu, zeytinyağını, nar ekşisini ve limon suyunu ilave ederek iyice karıştırın. Salata kasesine alıp, servis yapın.
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