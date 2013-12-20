Acılı Soğan Salata

İnce kıyılmış soğanları derin bir kaba alın. 1 çay kaşığı tuz ve sumak ile iyice ovun. Kıyılmış maydanozu ve kabuklarını temizleyip küçük doğranmış domatesleri ekleyin. Pul biberi, 1 çay kaşığı tuzu, zeytinyağını, nar ekşisini ve limon suyunu ilave ederek iyice karıştırın. Salata kasesine alıp, servis yapın.