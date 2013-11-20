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Öğünler Pastalar Mozaik (piramit) pasta

Mozaik (piramit) Pasta

Mozaik piramit Pasta
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Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Tereyağını eritin. Ilındıktan sonra içine süt, toz şeker ve kakao ilave edip, karıştırın. Rendelenmiş portakal kabuğu, ceviz ve iri parçalar halinde kırdığınız bisküviyi katıp, yoğurun.
  • 2
    Alüminyum folyo üzerine döküp, üçgen şekli verin ve donması için derin dondurucuda en az 3 saat bekletin. Servis yapacağınız zaman dondurucudan çıkarın ve üzerindeki folyoyu aldıktan sonra dilimleyerek, servis yapın.

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