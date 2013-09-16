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Öğünler Pastalar Limonlu cheesecake

Limonlu Cheesecake

Limonlu Cheesecake
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Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Bisküvileri küçük parçalar halinde kırıp bir kaba alın. Üzerine eritilmiş tereyağını ekleyip yumuşayana dek yoğurun.
  • 2
    Hazırladığınız karışımı küçük bir kelepçeli kalıbın tabanına bastırarak yerleştirin. Kalan malzemeyi geniş bir kapta karıştırın ve bisküvili tabanın üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 130 derece fırında 1 saat pişirin.
    Soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp servis tabağına alın. Arzunuza göre cheesecake'nin üzerini hazır limon sosla kaplayın. Limon dilimleri yerleştirin. Limonlu jöleyi üzerindeki tarife göre hazırlayıp cheesecake'nin üzerine gezdirin.
    Buzdolabında yarım saat dinlendirip servis yapın.

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