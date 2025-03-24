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Öğünler Pastalar Kremalı kereviz çorbası

Kremalı Kereviz Çorbası

Kremalı Kereviz Çorbası
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Tüm sebzeleri temizleyip mutfak robotunda kıyın. Tereyağını derin bir tencerede eritin ve sebzeleri ekleyip yumuşayana kadar kavurun.

  • 2

    Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Tavuk suyunu, tuz ve karabiberi ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

  • 3

    Çorbanın suyundan bir kepçe alıp kremayı açın ve karıştırarak tencereye katın. Bir taşım pişirip ocağı kapatın.

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