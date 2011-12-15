Elmalı Çikolatalı Cheesecake

Gofretleri çok küçük parçalar halinde kıyıp tereyağıyla karıştırın.18 cm çapında yuvarlak bir kalıbı yağlı kağıtla kaplayın. Kalıbın dibine gofretli karışımı bastırarak yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Labne peynirini bir kaba alıp mikserle iyice çırpın. Üzerine toz şeker ve unu ekleyin.