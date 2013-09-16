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Öğünler Pastalar Çikolatalı ve frambuaz soslu rulo pasta

Çikolatalı ve Frambuaz Soslu Rulo Pasta

Çikolatalı ve Frambuaz Soslu Rulo Pasta
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Pandispanyayı hazırlamak için, toz şeker ve yumurtaları birlikte çırpın. Üzerine kakao ve unu ekleyip karıştırın. Hamuru yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine ince bir tabaka halinde yayın. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 10 dakika pişirin.
  • 2
    Pişen hamur biraz ılındıktan sonra üzerine reçeli sürün. Rulo yapıp buzdolabında 1 saat bekletin. Servis tabağına alıp üzerine kakao serpin. Bitter çikolatayı benmari usulü eritip pastanın üzerine gezdirin. Dilimleyerek servis yapın.

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