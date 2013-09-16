Çikolatalı ve Frambuaz Soslu Rulo Pasta

Pandispanyayı hazırlamak için, toz şeker ve yumurtaları birlikte çırpın. Üzerine kakao ve unu ekleyip karıştırın. Hamuru yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine ince bir tabaka halinde yayın. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 10 dakika pişirin.