Bisküvili Pastacıklar
Bisküvili pastacıklar, minik porsiyonlar halinde hazırlanan pratik ve hafif bir tatlıdır.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bisküviyi derin bir kapta elinizle ufalayarak toz haline getirin. Portakalın kabuğunu rendeleyip, suyunu sıkın. Muhallebi için yumurta sarısı, süt, toz şeker, portakal suyu, rendelenmiş portakal kabuğu ve nişastayı bir tencereye alıp, çırpın. Kısık ateşte krema haline gelene kadar sürekli karıştırarak pişirin.
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2
Ocağın altını kapatıp, tereyağını ekleyin ve karıştırın. Ilındıktan sonra bisküvinin içine karıştırarak ekleyin. 4 adet küçük boy çember kalıbı servis tabaklarının ortasına koyun ve karışımı paylaştırın. Buzdolabında 20 dakika bekletip, kalıpları çıkarın. Üzerine pudra şekeri serpip, nane ve nar taneleri ile süsleyin.
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