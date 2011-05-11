Haydari
Serinletici ve ferahlatıcı bir lezzet arıyorsanız, haydari tarifimizle tanışın! Yoğurt ve sarımsakla hazırlanan bu klasik meze, her türlü yemeğin yanına mükemmel bir eşlikçi olacak.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Sarımsağı bir tutam tuzla havanda dövün. Yoğurdu geniş bir kaba alın. Üzerine beyaz peynir, ince kıyılmış dereotu, zeytinyağı ve dövülmüş sarımsağı ekleyin. İyice karıştırıp servis tabaklarına alın. Üzerine arzunuza göre zeytinyağı gezdirin. Dereotu ile süsleyerek servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Mevsimin Olmazsa Olmazları Elma & Armut
- Baharat Karışımları
- Sağlıklı Çocuk Tarifleri
ve Daha Fazlası ...ABONE OL