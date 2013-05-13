Balık Kokoreç
Denizin taptaze lezzetlerini yerel bir klasikle buluşturan balık kokoreç, deniz ürünleri sevenler için benzersiz bir deneyim sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Tereyağını yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın ve eritin. İçine küp şeklinde doğradığınız kefal, kalamar ve karidesi katıp, 1-2 dakika kavurun. Domatesin kabuğunu soyun ve küp şeklinde doğrayıp, karışıma ekleyin.
-
2
Kıyılmış biberi de katıp, kavurmaya devam edin. Mantarların zarını soyun ve küp şeklinde doğrayıp, kıyılmış sarımsakla birlikte karışıma ekleyin. Tuz ve pul biber kattıktan sonra 2 dakika daha kavurup, sıcak olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- 2025 Trendi Swicy Lezzetler
- Selin Kutucular'la Sofra'ya Özel
- Düşük Karbonhidrat Yüksek Lezzet Menüler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL