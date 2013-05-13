Balık Kokoreç

Kıyılmış biberi de katıp, kavurmaya devam edin. Mantarların zarını soyun ve küp şeklinde doğrayıp, kıyılmış sarımsakla birlikte karışıma ekleyin. Tuz ve pul biber kattıktan sonra 2 dakika daha kavurup, sıcak olarak servis yapın.