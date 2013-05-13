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Öğünler Meze Balık kokoreç

Balık Kokoreç

Balık Kokoreç
ORTA

Denizin taptaze lezzetlerini yerel bir klasikle buluşturan balık kokoreç, deniz ürünleri sevenler için benzersiz bir deneyim sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Tereyağını yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın ve eritin. İçine küp şeklinde doğradığınız kefal, kalamar ve karidesi katıp, 1-2 dakika kavurun. Domatesin kabuğunu soyun ve küp şeklinde doğrayıp, karışıma ekleyin.
  • 2
    Kıyılmış biberi de katıp, kavurmaya devam edin. Mantarların zarını soyun ve küp şeklinde doğrayıp, kıyılmış sarımsakla birlikte karışıma ekleyin. Tuz ve pul biber kattıktan sonra 2 dakika daha kavurup, sıcak olarak servis yapın.

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