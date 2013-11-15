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Saray Aşuresi Tarifi

Saray Aşuresi Tarifi
ORTA

Kendinizi saraylarda hissetmek istiyorsanız işte saray aşuresi tarifi. Oldukça zengin iç malzemeleriyle tadını unutmayacağınız saray aşuresi nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Buğday, kuru fasulye ve nohudu geceden ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün buğdayı, suyuyla birlikte geniş bir tencereye alın. Üzerine suyu ekleyip yumuşayıncaya kadar orta ateşte ara sıra karıştırarak pişirin.

  • 2

    Nohut ve kuru fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın. Kuru incir ve kuru kayısıları küp doğrayıp ılık suda yumuşatın. Bademleri sıcak suda 2-3 dakika kaynatıp kabuklarını soyun.

  • 3

    Buğdaylar çatlamaya başladığında, içinden 1 kepçe alıp robotta macun haline gelene kadar çekin. Daha sonra karıştırarak tencereye ekleyin. Tuzu ilave edin. Nohut, kuru fasulye ve toz şekeri aşureye ekleyin.

  • 4

    Ara ara karıştırarak 15 dakika pişirin. Kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm, kuş üzümü, badem ve dolmalık fıstıkları ekleyin.

  • 5

    10 dakika daha pişirin. Nişastayı gül suyu ile açtıktan sonra aşureye ekleyip bir-iki taşım kaynatın. Ocaktan alıp 25-30 dakika dinlendirdikten sonra kaselere paylaştırın. Üzerini nar taneleri, fındık, kuş üzümü, badem, antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.

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