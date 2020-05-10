İncir Tatlısı
Geleneksel sütlü tatlılardan biri olan İncir Tatlısı tarifi, bu günlerde sıklıkla merak edilen tarifler arasında.Tam mevsiminde olan incirle kolay bir şekilde hazırlayacağınız İncir tatlısı tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
İncirleri sıcak suda yaklaşık 1 saat bekletip yumuşamalarını sağlayın. Daha sonra süzün ve küp doğrayıp bir tencereye alın.
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2
Üzerine süt ekleyip ocağa oturtun ve yumuşayana kadar kaynatın. Ocaktan almadan hemen önce tereyağı ve vanilya ekleyip, ocaktan alın.
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3
Ilındıktan sonra blender yardımıyla püre haline getirin. Kaselere aktarıp soğutun. Hindistan cevizi ve Antep fıstığı ile süsleyin. Yanında cevizle birlikte servis yapın.
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