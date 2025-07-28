Çilek Soslu Pratik Muhallebi
Çilek sosunun ferahlığıyla tatlanan pratik muhallebi tarifi, hafifliği ve kolay yapımıyla tatlı krizlerine hızlı bir çözüm sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Muhallebi için krema hariç tüm malzemeleri tencereye alın. Sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişirin.
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2
Kaynayınca ocaktan alın. Ara sıra karıştırarak ılınmaya bırakın. Daha sonra krema eklenip iyice çırpın. Kuplara dökün.
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3
Çilek sos için çilek püresi ve pudra şekerini ocakta pişirin. Ilındıktan sonra kupların üzerine pay edin.
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4
Çilek ve yaban mersini ile süsleyip servis yapın.
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