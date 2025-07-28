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Çilek Soslu Pratik Muhallebi

Çilek Soslu Pratik Muhallebi
KOLAY 15 DAKİKA

Çilek sosunun ferahlığıyla tatlanan pratik muhallebi tarifi, hafifliği ve kolay yapımıyla tatlı krizlerine hızlı bir çözüm sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Muhallebi için krema hariç tüm malzemeleri tencereye alın. Sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişirin.
  • 2
    Kaynayınca ocaktan alın. Ara sıra karıştırarak ılınmaya bırakın. Daha sonra krema eklenip iyice çırpın. Kuplara dökün.
  • 3
    Çilek sos için çilek püresi ve pudra şekerini ocakta pişirin. Ilındıktan sonra kupların üzerine pay edin.
  • 4
    Çilek ve yaban mersini ile süsleyip servis yapın.

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