Kolay Tiramisu

Sütün büyük bir kısmına şekerin de büyük bir kısmını ekleyerek bir tencerede ısıtın. Isıya dayanıklı bir kasenin içinde sütün kalanı, şekerin kalanı, un, yumurtala sarıları ve vanilyayı pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın.