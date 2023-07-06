Tarif Ara
Öğünler Kekler Dondurmalı kek

Dondurmalı Kek

Dondurmalı Kek
KOLAY 25 DAKİKA

Bol çikolatalı, dondurmalı kek! İster kendinize, ister misafirlerinize yapın. Şık sunumu ve serinleten lezzetiyle dondurmalı kek tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kek için için toz şeker ve tereyağını krema gibi olana kadar çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyip çırpmaya devam edin. Vanilya özütünü katın.

  • 2

    Ayrı bir yerde elenmiş un, tuz, kakao ve kabartma tozunu karıştırın. Tereyağlı karışıma biraz unlu karışımdan biraz sütten ilave ederek yavaşça karıştırın.

  • 3

    Karışımlar bitene kadar işleme devam edin. 24 cm çapında kelepçeli kek kalıbının tabanını pişirme kağıdı ile kaplayıp pandispanya karışımını kalıba doldurun.

  • 4

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 50 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Enine üç parçaya kesin. İlk parçanın üzerine dondurmanın yarısını yayın.

  • 5

    Üzerine bolca çekirdeği çıkarılmış vişne veya kiraz ekleyip hafifçe üzerlerine bastırarak batmasını sağlayın. Diğer parça keki üzerine yerleştirip kalan dondurma ve meyvelerle aynı işlemi tekrarlayın.

  • 6

    Üzerine son kek parçasını yerleştirin. Eritilmiş çikolatayı kekin üzerine gezdirin. Taze vişne veya kirazlarla süsleyip servisi yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Zeynep Dinç'ten Limonlu Tarifler
  • Ramazan'ın Baş Tacı Çorbalar
  • Şef Bahtiyar Büyükduman'dan Sıra Dışı Tabaklar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Limonlu Akışkan Kekler
KOLAY 15 DAKİKA

Limonlu Akışkan Kekler

Krem Peynirli Çilekli Kek
KOLAY

Krem Peynirli Çilekli Kek

Tuzlu Kahvaltı Keki
ORTA

Tuzlu Kahvaltı Keki

Hurmalı Kırıntı Kek
KOLAY

Hurmalı Kırıntı Kek