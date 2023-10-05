Brownie Tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Erittiğiniz tereyağını bir kabın içerisine alın. 1 su bardağı şekeri de ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın. Yumurta ve vanilya ekleyin. Çırpmaya devam edin.
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2
Üzerine yarım su bardağı eritilmiş çikolatayı ekleyin. Daha sonra un, kakao ve tuzu da ekleyerek bir spatula yardımıyla karıştırın.
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3
Son olarak 1 su bardağı çikolata parçalarını ekleyin ve karıştırın. Pişirme kabınıza yaydıktan sonra önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30 dakika pişirin.
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