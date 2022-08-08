Ev Yapımı Pizza Tarifi

PİZZA HAMURU İÇİN

1+1/3 su bardağı (375 gram) ılık su

2 çay kaşığı toz şeker

1/2 paket kuru maya

3.5 su bardağı (500 gram) un

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

PİZZA SOSU İÇİN

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş iri kıyılmış sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1.5 su bardağı rendelenmis domates

1 tatlı kaşığı tuz

1 tutam toz şeker

2 yemek kaşığı kıyılmış fesleğen

ÜZERİ İÇİN

8-10 dilim füme kuru et

12 adet ince kıyılmış mantar

10-12 adet ikiye kesilmis kiraz domates

2 adet doğranmış kırmızı biber

3 adet doğranmış sivri biber

1 su bardağı ayıklanmış zeytin

1/2 su bardağı haslanmış tane mısır

1.5 su bardağı rendelenmiş mozzarella veya kaşar peyniri

SERVİS İÇİN

1/2 demet roka

Pizza hamurunu hazırlarken ilk önce kuru mayayı aktifleştirin. Bunun için su ve toz şekeri küçük bir kapta karıştırıp üzerine mayayı ekleyin, 10 dakika bekletin.

Daha sonra un ve tuzu karıştırıp ortasını havuz gibi açın. Bu kısma zeytinyağı ile mayalı karışımı azar azar ekleyin ve bir yandan da yavaşça yoğurmaya başlayın.

Yoğurduğunuz hamuru büyük bir top haline getirin. Zeytinyağı ile yağlanmış geniş bir kaba alın ve üzerini bir bezle örtüp iki katı büyüklüğe erişene dek mayalanmaya bırakın.

Sarımsak, salça, toz şeker, baharat ve rendelenmiş domatesi zeytinyağı ile kavurarak hazırladığınız pizza sosuna en son taze fesleğen ilave edip ocaktan alın.

• Bu sosu makarnalarda kullanabileceğiniz gibi ekmek üstü olarak kahvaltıda da tüketebilirsiniz.

• Hazırladığınız pizza sosuna damak tadınıza göre farklı baharatlar, kavrulmuş dolmalık fıstık veya kıyılmış jalapeno biber de ilave edebilirsiniz.

• Sosu kapaklı bir kavanoza alıp buzdolabında 2-3 gün süreyle saklayabilirsiniz.