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Öğünler Gluten İçeren Ekmekler Zeytinli ekmek

Zeytinli Ekmek

ZOR 60 DAKİKA

Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan zeytini bu sefer ekmekle buluşturuyoruz. İşte enfes zeytinli ekmek tarifimiz!

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
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