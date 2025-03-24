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Cevizli Biber

Cevizli Biber
KOLAY 10 DAKİKA

Kolaylıkla hazırlayabileceğiniz cevizli biber tarifimiz...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Tüm malzemeleri mutfak robotuna alın. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.
  • 2
    Karışımı düz bir tabağa alın. Üzerine zeytinyağı gezdirin. Maydanozla süsleyerek servis yapın.

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