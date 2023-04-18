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Öğünler Çorba Yüksük çorbası

Yüksük Çorbası

Yüksük Çorbası
ORTA 15 DAKİKA

Anadolu mutfağının geleneksel lezzeti sofranıza geliyor! İşte enfes reçetesiyle Yüksük Çorbası.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Zeytinyağını tencereye alın. Üzerine küp doğranmış domates ekleyip soteleyin.

  • 2

    Haşlanmış nohut eti katıp karıştırarak sotelemeye devam edin. Et suyunu ilave edin. Tuzunu ayarlayıp tencerenin kapağını kapatın ve pişmeye bırakın.

  • 3

    Hamur için tüm malzemeyi Arnica mutfak robotunun haznesine alın. Suyu iki turda su ilave ederek sert kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.

  • 4

    Hamuru dörde bölün. Her birini ayrı ayrı merdane yardımı ile yufkadan daha kalın olacak şekilde açın. Yüzük yardımı ile ya da küçük yuvarlak bir kalıpla keserek yuvarlak hamurlar elde edin.

  • 5

    Daha sonra bu hamurları tencere ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın. Kısık ısıda hamurlar iyice yumuşayana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

    GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

    Özellikle Mersin ve Adana yörelerinde düğünlerde yapıldığı için bu adı alan çorbaya erik ekşisi de ilave edilmektedir. Parça et yerine kıyma ile de yapıldığı olmaktadır. Ayrıca eskiden düğünlerde yapıldığında hamurların içleri kıymalı harçla doldurup mantı gibi kapatılarak da hazırlanırdı.

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