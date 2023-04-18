Yüksük Çorbası

Daha sonra bu hamurları tencere ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın. Kısık ısıda hamurlar iyice yumuşayana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

Özellikle Mersin ve Adana yörelerinde düğünlerde yapıldığı için bu adı alan çorbaya erik ekşisi de ilave edilmektedir. Parça et yerine kıyma ile de yapıldığı olmaktadır. Ayrıca eskiden düğünlerde yapıldığında hamurların içleri kıymalı harçla doldurup mantı gibi kapatılarak da hazırlanırdı.