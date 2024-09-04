Tavuk Suyu Çorbası

Meyane için tereyağını orta boy bir tavaya alıp kısık ısıda yakmadan eritin. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından çorbadan 2-3 kepçe alıp tavaya ekleyerek hızlıca karıştırın. İyice karıştırdıktan sonra meyane katılaşmadan çorbaya ekleyin. En son tuzu ve limon suyunu ilave edin. 1-2 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alın. Üzerine arzuya göre ince kıyılmış dereotu ekleyin. Sıcak olarak servis yapın.