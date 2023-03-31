Sütlü Ispanak Çorbası
Mevsim güzellerinden ıspanak ile hazırlayabileceğiniz harika bir çorba tarifimiz var. Sütlü ıspanak çorbası tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ispanağı bol suyla yıkayın. Kaynar suda 3 dakika haşlayın. Renginin canlı kalması için buzlu suyun içine alın. 2 dakika bekletip süzgece alın. Avucunuzla iyice sıkarak suyunu süzün.
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2
Tereyağını tencerede eritin. Unu ilave edip kısık ısıda çırpma teliyle karıştırarak pembeleşinceye kadar kavurun.
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3
Yavaşça sütü ilave edip karıştırmaya devam edin. Arnica ısıtıcı yardımı ile kaynattığınız suyu da aynı şekilde karıştırmaya ara vermeden yavaşça ekleyin.
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4
Son olarak doğranmış ıspanak ve tuzu katın. 10 dakika pişirin. Üzerine karabiber serpip sıcak olarak servis yapın.
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