Süleymaniye Çorbası
Kökeni Osmanlı saray mutfağına dayanan süleymaniye çorbası karşınızda! İçinde bolca sebze, bakliyat ve et bulunuyor. Doyuruculuğuyla ana yemek yerine geçecek sıcacık bir çorba tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Köfte için tüm malzemeyi mutfak robotunun haznesine alın. Malzemeler iyice karışana kadar yoğurun. Köfte harcından misket büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın.
-
2
Köfteleri kızartmak için 2 yemek kaşığı tereyağını tavaya alıp eritin Köfteleri katıp kızarana kadar pişirin ve kenara alın. Çorba için 4 yemek kaşığı tereyağını tencerede eritin.
-
3
Üzerine rendelenmiş soğan ve sarımsağı ilave edin. Renk değiştirene kadar karıştırarak soteleyin. Rendelenmiş havuç ve patatesi katıp sotelemeye devam edin. Rendelenmiş kabağı ekleyin.
-
4
Karıştırarak kavurun. Üzerine rendelenmiş domatesi ilave edin. Şöyle bir karıştırıp kıyılmış ıspanağı ekleyin. Rengi dönene kadar soteleyin. Unu katın ve kavurun.
-
5
Su ve et suyu ilave edin. Sıra ile mercimek ve tuzu ekleyin. Pişmeye bırakın. İyice kaynamaya başlayınca köfteleri katın karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın.
-
6
Kısık ısıda köfteler iyice renk değiştirip yumuşayana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
- Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
- 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar