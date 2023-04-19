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Süleymaniye Çorbası

Süleymaniye Çorbası
ORTA

Kökeni Osmanlı saray mutfağına dayanan süleymaniye çorbası karşınızda! İçinde bolca sebze, bakliyat ve et bulunuyor. Doyuruculuğuyla ana yemek yerine geçecek sıcacık bir çorba tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Köfte için tüm malzemeyi mutfak robotunun haznesine alın. Malzemeler iyice karışana kadar yoğurun. Köfte harcından misket büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın.

  • 2

    Köfteleri kızartmak için 2 yemek kaşığı tereyağını tavaya alıp eritin Köfteleri katıp kızarana kadar pişirin ve kenara alın. Çorba için 4 yemek kaşığı tereyağını tencerede eritin.

  • 3

    Üzerine rendelenmiş soğan ve sarımsağı ilave edin. Renk değiştirene kadar karıştırarak soteleyin. Rendelenmiş havuç ve patatesi katıp sotelemeye devam edin. Rendelenmiş kabağı ekleyin.

  • 4

    Karıştırarak kavurun. Üzerine rendelenmiş domatesi ilave edin. Şöyle bir karıştırıp kıyılmış ıspanağı ekleyin. Rengi dönene kadar soteleyin. Unu katın ve kavurun.

  • 5

    Su ve et suyu ilave edin. Sıra ile mercimek ve tuzu ekleyin. Pişmeye bırakın. İyice kaynamaya başlayınca köfteleri katın karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın.

  • 6

    Kısık ısıda köfteler iyice renk değiştirip yumuşayana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

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