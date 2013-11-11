Soğan Çorbası Tarifi

Soğanları temizleyip, piyazlık doğrayın. Tereyağını bir tencerede eritin ve soğanı sote edin. Üzerine biberiyeyi ekleyin. Tavuk suyu, tuz ve karabiber ilave edip soğan yumuşayana dek pişirin. Diğer taraftan tost ekmeklerinin kenarlarını alıp, ikiye bölün. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Bir fırın tepsisine koyup önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin. Pişen çorbayı blenderden geçirip, servis tabaklarına aktarın. Üzerine kızarttığınız ekmek dilimlerini koyarak servis yapın.