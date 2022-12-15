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Kremalı Sebze Çorbası Tarifi

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Evdeki kalan sebzeleri değerlendirmek için ideal bir tarif olan kremalı sebze çorbası, özellikle evde küçük çoçuğu olanlar için hem besleyici hem kurtarıcı bir yemek oluyor.

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