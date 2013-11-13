Gerdan Etli Keşkek Çorbası Tarifi

Aşurelik buğdayı akşamdan ıslatın. Ertesi gün süzüp sudan geçirin ve bir tencereye alın. Üzerine 6 litre su ekleyin. Kaynamaya başlayınca eti ilave edin. Et liflerine ayrılıp, buğday iyice yumuşayana ve suyu tamamen çekilene dek yaklaşık 2.5 saat pişirin. Eti tencereden çıkarıp, sütü ekleyin. Et ılındıktan sonra kemiğinden ayırıp, elinizle didikleyin ve yeniden tencereye katın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Kısık ateşte 45 dakika pişmeye bırakın. Pişen çorbayı servis tabaklarına aktarın. Tereyağını eritip, pulbiberi yakın ve çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.