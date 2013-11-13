Gerdan Etli Keşkek Çorbası Tarifi
Gerdan etli keşkek çorbası doyurucu ve leziz. Mutlaka denemeniz gereken gerdan etli keşkek çorbası nasıl yapılır. İşte tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Aşurelik buğdayı akşamdan ıslatın. Ertesi gün süzüp sudan geçirin ve bir tencereye alın. Üzerine 6 litre su ekleyin. Kaynamaya başlayınca eti ilave edin. Et liflerine ayrılıp, buğday iyice yumuşayana ve suyu tamamen çekilene dek yaklaşık 2.5 saat pişirin. Eti tencereden çıkarıp, sütü ekleyin. Et ılındıktan sonra kemiğinden ayırıp, elinizle didikleyin ve yeniden tencereye katın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Kısık ateşte 45 dakika pişmeye bırakın. Pişen çorbayı servis tabaklarına aktarın. Tereyağını eritip, pulbiberi yakın ve çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.
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