Crepes Suzette
İncecik krep hamurunun, portakalın taze aromasıyla buluştuğu zarif bir Fransız klasiği: Crêpes Suzette.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hamur için derin bir kabın içine yumurtaları kırın. Üzerine azar azar sütü ve suyu ekleyip çırpmaya devam edin. Unu azar azar ekleyip çırpma teli ile çırpın. Üzerine şeker, vanilya ve tuzu ekleyin. Eritilmiş ve soğutulmuş tereyağını karışımın içine ip gibi incecik olacak şekilde akıtın. Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın. Hamurun üzerini kapatıp dinlenmesi için 15-20 dakika kenara alın.
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2
22 cm'lik yapışmaz bir krep tavasını orta ısıda ısıtın. Yarım yemek kaşığı tereyağı koyup eritin. Hamurdan 1 çorba kepçesi alıp, dikkatlice tavaya dökün. Rengi çok hafif dönene dek önlü arkalı 1-2 dakika pişirin. Hamur çok ince ve kenarlara taşırmadan tabana yayın. Tavadaki yağ azaldıkça tereyağı ilave edin. Hamur bitene kadar işlemi tekrarlayın.
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3
Sos için bir tavada tereyağını eritin. Toz şekeri ekleyip karamelize olana kadar karıştırın. Portakal suyu, limon suyu ve portakal kabuğu rendesini ekleyip 2-3 dakika kaynatın.
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4
Hazırladığınız krepleri tavaya ekleyin ve sosun her yerine bulaşmasını sağlayın. Üzerine taze nane yaprağı ve incecik dilimlenmiş portakal kabuğu serpiştirin. Ilık olarak servis yapın.
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