Brokoli Çorbası
Sağlıklı beslenmeyi sevenler için havuçlu brokoli çorbası tarifi hazırladık. Şifa kaynağı bu çorbayı çok seveceksiniz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tereyağını derin bir tencerede eritip unu ekleyin. Unun kokusu çıkana kadar kavurun.
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2
Ayıklayıp küp doğranmış sebzeleri katıp 2 dakika kavurun. Su, tuz ve karabiber ekleyip sebzeler yumuşayana kadar tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin. Sebzeler yumuşayınca pürüzsüz bir kıvam alana kadar Arnica blender setinde çekin.
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3
Süt ve kremayı çorbaya katıp karıştırın. Bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın. Cheddar peyniri ve kekikle süsleyip servis yapın.
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