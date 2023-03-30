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Öğünler Çorba Brokoli çorbası

Brokoli Çorbası

KOLAY 25 DAKİKA

Sağlıklı beslenmeyi sevenler için havuçlu brokoli çorbası tarifi hazırladık. Şifa kaynağı bu çorbayı çok seveceksiniz.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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