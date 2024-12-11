Bal Kabağı Çorbası
Sonbaharın güzel tatlarından bal kabağı ile yapılabilecek bu çorba tarifi, adeta şifa deposu. Bal kabağının tatlısından sıkılanlar, sıcak bir tas değişik çorba arayanlar sizi buraya alalım.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bal kabağının kabuklarını ve varsa çekirdeklerini temizleyin. Küp şeklinde doğrayın. Patateslerin kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın.
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2
Soğanı incecik doğrayıp zeytinyağı ile birlikte kısık ısıda soteleyin. Soğanın rengi değiştikten sonra bal kabağı ve patatesi ilave edin. Üzerini örtecek kadar sebze suyu katıp karıştırın.
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3
Tuz ve karabiberini ayarlayın. Kısık ısıda ve tencerenin kapağı kapalı olarak 25-30 dakika pişirin. Pişirme sırasında azar azar kalan sebze suyunu da ekleyin.
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4
Sebzeler yumuşayınca ocaktan alıp, krema kıvamı alana kadar blender'den çekin. Tarçın ve muskatı katıp karıştırın. Üzeri için 2 yemek kaşığı yardımıyla keçi peynirine şekil verin.
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5
Çorbayı servis tabaklarına pay edip üzerlerini keçi peyniri ve kabak çekirdeği ile süsleyin. Zeytinyağı gezdirip, sıcak veya ılık olarak servis yapın.
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