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Badem Çorbası

Badem Çorbası
ORTA

Kuruyemiş olarak ara öğünlerde tüketebileceğiniz bademi, birçok tarifte kullanabilirsiniz. Farklı lezzeti ve şık sunumuyla badem çorbası tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Bademleri sıcak suda 15 dakika bekletip kabuklarını soyun. Üç adedini ince ince doğrayarak daha sonra çorbayı servis ederken kullanmak üzere kavurup kenara alın.

  • 2

    Kalan bademlere iki yemek kaşığı su ekleyin ve incecik olana kadar blender'den geçirin. Ne kadar ince çekerseniz o kadar pürüzsüz bir çorba elde edersiniz.

  • 3

    Safranı beş yemek kaşığı sıcak suda 15 dakika, iyice rengi çıkana kadar bekletin ve süzün. Ayrı bir yerde unu zeytinyağında kavurun.

  • 4

    Badem ekleyip 3 dakika daha kavurun. Et suyu, süt, tuz ve karabiberi ekleyin. Safran suyundan iki kaşığı servis yaparken kaseleri süslemek için ayırın.

  • 5

    Geriye kalan safranlı suyu krema ile birlikte çorbaya ekleyin. İyice karıştırıp altını kapatın. Çorba sıcakken üzerine ayırdığınız bademleri serpiştirin. Safran suyu gezdirip servis yapın.

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