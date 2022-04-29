Badem Çorbası
Kuruyemiş olarak ara öğünlerde tüketebileceğiniz bademi, birçok tarifte kullanabilirsiniz. Farklı lezzeti ve şık sunumuyla badem çorbası tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bademleri sıcak suda 15 dakika bekletip kabuklarını soyun. Üç adedini ince ince doğrayarak daha sonra çorbayı servis ederken kullanmak üzere kavurup kenara alın.
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2
Kalan bademlere iki yemek kaşığı su ekleyin ve incecik olana kadar blender'den geçirin. Ne kadar ince çekerseniz o kadar pürüzsüz bir çorba elde edersiniz.
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3
Safranı beş yemek kaşığı sıcak suda 15 dakika, iyice rengi çıkana kadar bekletin ve süzün. Ayrı bir yerde unu zeytinyağında kavurun.
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4
Badem ekleyip 3 dakika daha kavurun. Et suyu, süt, tuz ve karabiberi ekleyin. Safran suyundan iki kaşığı servis yaparken kaseleri süslemek için ayırın.
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5
Geriye kalan safranlı suyu krema ile birlikte çorbaya ekleyin. İyice karıştırıp altını kapatın. Çorba sıcakken üzerine ayırdığınız bademleri serpiştirin. Safran suyu gezdirip servis yapın.
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