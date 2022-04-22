Ayran Çorbası
Geleneksel çorba tarifleri arasında yer alan ayran çorbası tarifi, besleyici ve doyurucu içeriğiyle sıklıkla yapabileceğiniz bir tarif…
Malzemeler
Yapılışı
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1
Buğdayı ve nohudu ayrı tencerede 8-10 saat önceden ıslatın. Çorbayı pişireceğiniz zaman buğdayı süzüp tencereye alın.
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2
Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip buğdayı haşlamaya bırakın. Nohudu da aynı şekilde süzüp ayrı bir tencerede haşlayın.
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3
Buğdayın pişmesine yakın haşlanan nohudu da tencereye ekleyin ve hepsini 5 dakika daha haşlayın. Tencereyi ocaktan alıp süzdükten sonra soğuması için kenara alın.
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4
Diğer tarafta yoğurdu sulandırıp ayran yapın. Nane ve yağı tavada bir iki çevirip, ocaktan alın ve ayrana ekleyin.
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5
Soğuyan buğday ve nohudu da ayrana ilave edin. Gerekirse biraz daha su ekleyin ve servis yapın.
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