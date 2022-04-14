Semsek
Hamur işinden vazgeçemeyeler için evde kolaylıkla hazırlanabilecek pratik bir tarif. Her öğün için yapabileceğiniz semsek tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Pirinci tencereye alın. Üzerini iki parmak geçecek kadar su ilave edin. Orta ısıda yumuşayana kadar haşlayın. Fazla suyunu süzün ve soğumaya bırakın. Kıymayı yağsız olarak suyunu salıp yeniden çekene kadar ara sıra karıştırarak kavurun. Üzerine kıyılmış soğan ekleyip kavurmaya devam edin. Soğanın rengi dönünce pirinç, tuz, baharatları ve salçayı katın.
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2
Bir - iki karıştırıp ocaktan alın. Hamur için su hariç kalan malzemeyi derin bir kaba alıp karıştırın. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar azar azar su ekleyin ve yoğurun. Üzerini bezle örtüp 15 dakika dinlendirin. Hamurdan yumurta büyüklüğünde bezeler koparıp pasta tabağı büyüklüğünde ve yuvarlak şekilde açın.
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3
Bir kenarlarına harcı pay edip, diğer kenarlarını üzerlerine kapatın. Kenarların açılmaması için elinizle iyice bastırın ya da çatalla iz yapın. Tüm bezelere aynı işlemi uygulayın. Kızgın yağda kızartıp servis yapın.
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