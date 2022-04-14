Bir - iki karıştırıp ocaktan alın. Hamur için su hariç kalan malzemeyi derin bir kaba alıp karıştırın. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar azar azar su ekleyin ve yoğurun. Üzerini bezle örtüp 15 dakika dinlendirin. Hamurdan yumurta büyüklüğünde bezeler koparıp pasta tabağı büyüklüğünde ve yuvarlak şekilde açın.