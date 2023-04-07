Sebzeli Bonfile
Sebzeli bonfile, davet sofralarında sıkça tercih edilen yemeklerden biri oluyor. Lokum gibi bir et yemek istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin! İşte detayları...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Havanda taze biberiye yaprakları ile 5 diş sarımsağı iyice dövün. Toz acı biber, kimyon, kekik, birer çay kaşığı tuz, karabiber ve zeytinyağı ile karıştırın.
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2
Bonfileleri bu karışımla sıvazlayıp üzerini streç filmle kapatın ve 1 saat buzdolabında bekletin. Taze patatesleri 1 yemek kaşığı sadeyağ, kalan tuz ve karabiberle karıştırın.
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3
Önceden ısıtılmış 225 derece fırında 20 dakika pişirin. Kuşkonmazların dibindeki sert kısmı gerekirse kırın, sebze suyu için ayırın. Daha sonra kalan sadeyağ ile karıştırın.
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4
Patatesleri fırından çıkarın, kuşkonmazları ve etleri fırın kabına yerleştirin. Aralarına kalan biberiyeleri ve defne yapraklarını yerleştirin. Tekrar fırına verip önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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