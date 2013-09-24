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Sebzeli Balıklı Penne

ORTA

Pratik hazırlanışı ve lezzetiyle yapabileceğiniz sebzeli balıklı penne tarifi

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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