Sebzeli Balıklı Penne
Pratik hazırlanışı ve lezzetiyle yapabileceğiniz sebzeli balıklı penne tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Penneyi kaynar suda 10 dakika haşlayıp, suyunu süzün. Bu arada mezgiti küpler halinde kesin. Patlıcanı da küp şeklinde doğrayıp, zeytinyağında kızartın.
- 2Dövülmüş sarımsakları 2 yemek kaşığı zeytinyağında pembeleştirin. Balığı, ikiye kesilmiş kiraz domatesleri, kızartılmış patlıcanları, fesleğeni ve naneyi ilave edin. Birkaç dakika sonra kabuğu soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ekleyin.
- 3Suyunu çekene dek pişirin. Suyunu iyice çektikten sonra penneleri ilave edin. Harmanlayıp, servis yapın.
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