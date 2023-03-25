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Patates Graten

KOLAY 25 DAKİKA

Et ve tavuk yemeklerine harika bir yancı arıyorsanız çok düşünmeyin deriz biz. Nefis mi nefis bol peynirli patates graten tarifiyle salatalara rakip var. Şimdiden ellerinize sağlık.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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