Patates Graten
Et ve tavuk yemeklerine harika bir yancı arıyorsanız çok düşünmeyin deriz biz. Nefis mi nefis bol peynirli patates graten tarifiyle salatalara rakip var. Şimdiden ellerinize sağlık.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Patateslerin kabuklarını soyup ince dilimleyin. Tereyağını bir sos tenceresine alıp eritin. Üzerine krema, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.
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2
Bir fırın kabına patates dilimlerini aralarına ince dilimlenmiş sarımsak ve kremalı sos koyarak kat kat yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yumuşayana kadar pişirin.
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3
Fırından almadan 7-8 dakika önce rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin ve peynir eriyip kızarana kadar pişirin. Fırından alıp sıcak servis yapın.
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