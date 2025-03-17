Kavılca bulguru için soğanı ve sarımsağı ince doğrayın. Bir tencerede tereyağını eritin ve soğan ve sarımsağı soteleyin. Kavılca bulgurunu ilave ederek 3-4 dakika kavurun. Üzerine tavuk suyu ekleyerek bulgur şişip yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra ocaktan alın. Tereyağı ve Tire çamur peynirini katın. Risotto kıvamında kremsi bir doku elde edin. Tuz ve karabiber ilave ederek karıştırın.