Ördek But
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ördek butlarını maldon deniz tuzu ile iyice ovun. Üzerini örtüp bir gece dinlenmeye bırakın. Ertesi sabah butların üzerindeki tuzu yıkayarak temizleyin. Kağıt havluyla iyice kurulayın. Temizlediğiniz butları bir kaba alın. Üzerine ördek yağı, tane karabiber, biberiye ve defne yaprağını ekleyin. Ardından confit (konfit) pişirme tekniği ile 120 derece fırında ara sıra kontrol ederek 4 saat boyunca pişirin.
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2
Sos için havucu ve kereviz sapını küçük küp doğrayın. Geniş bir tavada biraz ayçiçeği yağını ısıtın. Doğranmış sebzeleri birkaç dakika soteleyin. Domates salçasını ekleyip karıştırın. Kemikleri tavaya alın, karıştırmaya devam edin. Tavanın dibindeki lezzetleri çözmek için elma sirkesi ekleyin
ve karıştırarak deglaze işlemini yapın. Tavaya yarım çay bardağı su ekleyin. Portakal ve limon kabuğunu rendeleyip suyuyla birlikte katın. Yıldız anason ve çubuk tarçını ilave edin. Orta ısıda, karışımın yarısı buharlaşana kadar kaynatın. Son olarak tereyağını ekleyin. Karıştırarak sos koyulaşana
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3
Kavılca bulguru için soğanı ve sarımsağı ince doğrayın. Bir tencerede tereyağını eritin ve soğan ve sarımsağı soteleyin. Kavılca bulgurunu ilave ederek 3-4 dakika kavurun. Üzerine tavuk suyu ekleyerek bulgur şişip yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra ocaktan alın. Tereyağı ve Tire çamur peynirini katın. Risotto kıvamında kremsi bir doku elde edin. Tuz ve karabiber ilave ederek karıştırın.
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4
Fırından çıkardığınız ördek butlarını kavılca bulguru ile birlikte servis tabağına alın. Yanına dilimlenmiş Trabzon hurması ve elmayı ekleyin. Üzerine sosu gezdirin ve sıcak olarak servis yapın. kadar pişirin. Tarçın ve yıldız anasonu içinden alın.
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