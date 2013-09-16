Izgara Levrek Fileto
Lezzetli ve pratik bir akşam yemeği için ideal!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Levreği tuzlayıp ızgarada pişirin. Patatesi ince halka şeklinde doğrayıp, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, sarımsak, tuz, karabiber ilave ederek kavurun. Süt ekleyip, 1-2 dakika daha kavurun. Karışımı fırın kabına koyun.
- 2Üzerine kaşar peynirini serpin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında kaşar peyniri eriyene kadar pişirin. Ayrı bir yerde suda haşlanan deniz börülcesini ayıklayıp, zeytinyağı, limon suyu ve tuz ile karıştırın. Izgara levreği, patates ve deniz börülcesi eşliğinde servis yapın.
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