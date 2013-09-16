Izgara Levrek Fileto

Üzerine kaşar peynirini serpin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında kaşar peyniri eriyene kadar pişirin. Ayrı bir yerde suda haşlanan deniz börülcesini ayıklayıp, zeytinyağı, limon suyu ve tuz ile karıştırın. Izgara levreği, patates ve deniz börülcesi eşliğinde servis yapın.