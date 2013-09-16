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Izgara Levrek Fileto

Izgara Levrek Fileto
ORTA

Lezzetli ve pratik bir akşam yemeği için ideal!

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

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