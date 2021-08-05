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Fırında Üç Peynirli Ev Makarnası

Fırında Üç Peynirli Ev Makarnası
ORTA

Fırında peynirli makarna nasıl yapılır? Fırında makarnanın içine hangi peynir daha çok yakışır? İşte tüm detaylarıyla fırında makarna tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

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