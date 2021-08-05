Fırında Üç Peynirli Ev Makarnası
Fırında peynirli makarna nasıl yapılır? Fırında makarnanın içine hangi peynir daha çok yakışır? İşte tüm detaylarıyla fırında makarna tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Makarnayı tuzlu suda üzerinde belirtilen süre kadar haşlayın ve süzün. Tereyağını ekleyip karıştırın. Mantarları da kıyıp içine ekleyin.
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2
Krema, süt ve yumurtayı bir kasede çırpıp makarnaya ilave edin. Maydanoz ve naneyi de ekledikten sonra bir fırın kabına boşaltın. Üzerine rendelenmiş veya ufalanmış peynirleri serpin.
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3
Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Dilimleyip sıcak servis yapın.
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